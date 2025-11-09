„Ha nem beszéltem volna csúnyán, nem is hallottál volna rólam soha”

Az államvizsga előtt hagytad abba magyar szakos tanári tanulmányaidat. Ha elvégezted volna a főiskolát és tanítanál, vajon lenne mellette is kedved nyelvtani szabályokról influenszerkedni?

Szerintem nem lenne. Ami még valószínűbb: ha lenne diplomám, akkor sem tanítanék. Nagyon szerettem volna tanár lenni, de akkoriban létszámstop volt, nem is vettek volna fel tanárnak, én pedig elvesztettem a motivációmat és abbahagytam a főiskolát. De ha elkezdtem volna tanítani, akkor is könnyen lehet, hogy belefáradtam volna; évekkel később szemtanúja voltam egy olyan esetnek, hogy egy tanár az iskola előtt rászólt pár gyerekre, és az egyikük visszaszólt neki, hogy „vén majom, takarodj vissza az iskolába”. Ha ilyen atrocitások értek volna, elment volna a kedvem az egésztől.

De a nyelvtantól nem ment el ezek szerint.

Ez azért érdekes, mert magyar szakosként az irodalmat jobban szerettem, mint a nyelvtant. De úgy is mondhatnám, hogy a nyelvtant utáltam. Úgy voltam vele, hogy ha elvégzem a főiskolát, akkor heti négy magyarórából, ha három irodalom lesz, akkor azt az egy nyelvtant valahogy kibírom.

A diploma helyett OKJ-s cipőjavítói vizsgád lett, ennek mi a háttérsztorija?

Ez is összefügg azzal, hogy abbahagytam a főiskolát. Az akkori menyasszonyom teherbe esett, úgy döntöttünk, hogy elkezdek dolgozni; mellette egy ideig levelezőn csináltam a főiskolát. Cipőjavító-kulcsmásolóként kezdtem dolgozni, nagyon jól éreztem magam, jól is kerestem, és még szabadidőm is volt, emiatt is kezdtem úgy érezni, hogy nekem tök fölösleges a diploma. Aztán bejött egy rendelet, hogy csak az dolgozhat ilyen helyen, akinek van cipőjavító végzettsége – akkor végeztem el a tanfolyamot.

Vicces lett volna, ha előbb lett volna diplomám, aztán szakmunkás vizsgám – de diplomám végül sose lett.

De még akár lehet, nem?

Nem valószínű.

Voltál korrektor, postás, újságíró, klip- és filmrendező, sajtós a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, kihagytam valamit?

Voltam betanított lakatos is. És lett saját cipőjavító-kulcsmásoló cégem.

Feltételezem, hogy most sem az influenszerkedésből élsz, mondtad, hogy napközben nem tudunk beszélni, mert dolgozol. Publikus, hogy mit csinálsz?

Csomagkézbesítő vagyok.

Felismernek a videók miatt?

Napi szinten.

Mit mondanak ilyenkor?