Címlapon hozta egy brit lap, hogy nem létezik a Mikulás, kiakadtak a szülők

Magyarázkodnia kellett a brit Hull Daily Mail című lapnak, hogy miért hozta a címlapon, hatalmas betűkkel kiírva, hogy a Mikulás nem létezik – írta a BBC. Az újságot ugyanis több szülő is kritizálta a címlap miatt, közölve, hogy ezzel sikerült elrontaniuk több gyerek karácsonyát is.

A lap címlapsztorija egy segélyen élő anyukáról szólt, akinek nem volt pénze arra, hogy ajándékokat vegyen két gyermekének, és ezért elmondta nekik, hogy a Mikulás nem létezik. A címlapon az anyuka szavait idézték:

A közösségi oldalalkon ezután többen is kritizálták a lapon a címválasztás miatt.

– írta egyikük.

@hulllive @hulldailymail managed to remove delivered hull daily mail from the doorstep from sight of my 7 year olds. Really poor strap line 4 days from Christmas even though get the merits of the story itself pic.twitter.com/I9xSSg2y4S

— GraemeWightman (@LeadershipBond) December 21, 2018