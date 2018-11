X-Faktor: Puskás Peti és ByeAlex döntős csapata is megvan

Szombat este már kiderült, hogy Radics Gigi és Gáspár Laci kiket válogatott be az élő show-ba, vasárnap este pedig a döntős mezőny másik fele is összeállt. A 25 év felettiek és a lányok után, most a fiúk és a zenekarok bizonyíthattak a mentorházban.

Először Puskás Peti versenyzői énekeltek. A mentor egyenes ágon juttatta tovább Nagy Krisztiánt és Szekér Gergőt. Elküldte a versenyből Erdélyi Barnabást és Váradi Krisztiánt. Balogh Krisztofer és Kovács Pál sorsát pedig a mentortársaira bízta, akik utóbbinak adtak lehetőséget.

A fiúk döntős csapata: Nagy Krisztián, Szekér Gergő és Kovács Pál.

ByeAlex nem volt túl boldog a mentorházas produkciók után. Két favoritja ugyan nem okozott neki csalódást, így a Stolen Beat, valamint az USNK egyenes ágon továbbjutott, de a többiek annyira rosszak voltak, hogy legszívesenn nem is vitt volna több csapatot a döntőbe. Végül a Helo Zep!-et és a What’s Upcit kiejtette a mezőnyből, a The Gentleman Bandről és Ricky and the drunken sailorsről pedig a többiek döntöttek.

A döntőbe jutott zenekarok: a Stolen Beat, az USNK és a Ricky and the drunken sailors.

Kiemelt kép: Instagram/@byealexittvan