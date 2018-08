Kendall Jenner olyat nyilatkozott, ami miatt a többi modell szó szerint kikaparja majd a szemét

Már megint lehet utálni a Kardashianokat, pontosabban az egyik Jenner-lányt, aki legutóbbi nyilatkozata után jobb, ha pár évre elbújik egy barlangban, különben csúnya pofonokat kap majd kolléganőitől.

– a fentieket Kendall Jenner nyilakozta a Love magazinak, mondatai pedig olyan lavinát indítottak, ami miatt valószínű, hogy legközelebb már nem fog kijutni a kifutóra a Kardashian-család modell tagja, mert a többi modell sanszosan szétszedi őt a backstage-ben. Ahogy szétszedik őt a neten is, mivel mondatai óta rengeteg modell kelt ki magából és küldte el a francba Jennert.

Ha valaki most tökre nem értené, hogy mi a probléma, az most olvasson figyelmesen!

Kendall Jenner Kris Jenner lánya és a Kardashianok húga, Kylie Jenner nővére. Vagyis azon család tagja, ahol mindenki azért híres, mert híres, és mert felváltva szülik a gyerekeket meg a pénzt. Kendall Jenner egyébként nővérei közül az egyetlen, akinek kézzelfogható munkája van, hisz modellkedik, ami bármennyire is annak tűnik, közel sem a világ legegyszerűbb melója. A hisztit viszont az indikálta, hogy Jenner a modellkedést a többiekkel ellentétben nem úgy kezdte, hogy 14 évesen elkezdett melózni, abban reménykedve, hogy húszéves korára talán majd egyszer feljut valami kicsit is híres divatmárka kifutójára, hanem anyja egy nap körbetelefonált, aminek köszönhetően leigazolták egy modellügynökséghez, ahonnan azonnal a legnagyobb tervezők keze alá került, 2017-re pedig ő lett a legjobban fizetett modell. Persze ez nem jelenti azt, hogy egész nap lógatja a lábát, de nyilván nem mászta végig a ranglétrát úgy, mint – ahogy ő fogalmazott – AZOK A LÁNYOK, akik a fent is olvasható nyilatkozata matt talán tényleg jogosan háborognak.

other models: attend multiple castings a day, started modeling at 14 to maybe get noticed at 20, share an apartment with 6 other aspiring models, use all their money to travel for castings, work hard as fuck to get an agency

kendall jenner: pic.twitter.com/TOpTplOss2

— manu (@lilkissytim) 2018. augusztus 20.