„A csóktól elélvezek, de a szextől nem”

Sok fiatal esik öntudatlanul abba a hibába, hogy a maszturbálási szokásaikkal arra trenírozzák magukat, hogy csak egyféleképpen élvezzenek el. Olvasónk is emiatt nem tudja megélni a szexualitást a maga teljességében a barátnőjével, és egyáltalán nincs egyedül a problémájával. Amennyiben neked is van valamilyen szexuális zavarod, gondod, képtelen vagy úgy szerelmeskedni ahogyan vágysz rá, vagy fájdalmat élsz át szex közben, segítünk! Írj a timea.sereg@24.hu email címre.

Már régóta együtt vagyunk a barátnőmmel, ő a második komolyabb kapcsolatom, de az első a szexualitást illetően. Sajnos ez csak távkapcsolat, havonta kétszer, ha találkozunk, de szeretjük egymást. A gondom az, hogy nem tudok elélvezni vele, csak önkielégítés közben. Ez sajnos igen sokszor előfordul. A kapcsolatunk elején előfordult, hogy csókolózás közben elélveztem, de szex közben még sosem. Talán a megszokás lehet az oka, mert maszturbálás közben is csak egyféleképpen tudok elélvezni. Nem tudom, mit tehetnék, de szeretnék változtatni. 18 éves fiú vagyok.

Az olvasói levelet Krisztián nevű olvasónktól kaptuk, aki egyáltalán nincs egyedül a gondjával, tipikusan az első szexuális élmények körüli problémát olvashatunk a soraiban.

Mit lehet tenni ilyen helyzetben?

A fiatal fiúk nagy hányada pont a maszturbálással alakítja ki magának a levélben írt problémakört, és mire odajutnak, hogy egy lánnyal pettingelnek, még a bugyi látványától is elélveznek. Ez az Amerikai pite című filmben is látható, és ott is pontosan ugyanez a gond: a főhős öntudatlanul arra kondicionálta a péniszét éveken át, hogy minél hamarabb elélvezzen. Ennek az is az oka, hogy sok fiú fél attól, hogy rányitnak, esetleg újból rányit valaki teljesen véletlenül. A gyors magömlési szokás beidegződött, az orgazmus maga reflexszerű folyamat az agy és a test között, így ha valaki csak egyféleképpen önkielégít éveken át, akkor szinte 100 százalék, hogy máshogyan partnerrel nehezen vagy sehogy sem fog tudni elélvezni.

Nem maga az önkielégítés a hibás, és nem is az, aki önkielégít, hanem a módszer és a gyakorlás hiánya.

Értelemszerűen ezért az önkielégítés módján kellene először változtatni, és önállóan átszoktatni a péniszt másfajta ingerekre. Lassú, finom mozdulatokkal, olajos kéz használatával, kisebb szünetek beiktatásával a magömlést megtanulhatja uralni bárki. Ilyenkor a pénisz és az agy is fokozatosan hozzáedződik az új ingerekhez, ez pedig segíteni fog abban, hogy petting közben ne élvezzen el, vagy legalábbis ne olyan hamar.

Az, aki még nem tudja igazán uralni a péniszét, és rendszeresen maszturbál, ne a behatolással próbálkozzon rögtön, hanem heteken át csak az előjátékot gyakorolja. Azoknak is javasolt, akik távkapcsolatban élnek, hiszen a ritka együttlétek egyfajta kiéhezettséghez vezethetnek, ilyenkor pedig a szexuális reagálókészség hevesebb, kevésbé konrollált. A behatolást érdemes egy időre teljesen kerülni, és a kézi, orális izgatásokkal célszerű egymáson gyakorolni: a partner is bátran próbálgassa gyengéden érinteni, alig-alig hozzáérni a péniszhez, legalább negyedóráig kihúzva a magömlés idejét.

A fokozatosság az alábbi legyen:

rengeteg csókolózás, simogatás, gyenge ingerlés, sok-sok szünet közben, 10 másodpercekre, ha legalább 15 percig nem következik be a magömlés, akkor következhet a behatolás, a behatolás lassan történjen, szakaszosan, alig mozogjanak, fokozatosan erősítsék a mozgást, ha a fiú idő előtt érzi a magömlést, álljanak le a mozgással.

Egyáltalán nem ciki a partnertől segítséget kérni, hiszen a szexuális kultúránk a tapasztalatokra is épül, így a segítő, kedves partner mindenképpen fontos az első szexuális élmények megéléséhez. Az a ciki, ha eljátssza valaki, hogy nagyon tudja, mi az a szex, sokat hangoztatja, de valójában csak a pornóban látott még ilyet.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta