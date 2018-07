Forgolódik, minden zavarja, nem tud aludni? Tippek nyári álmatlanság ellen! (x)

Nyáron sokan küszködünk alvászavarral, mégsem szeretnénk rögtön a szintetikus altatószerek után nyúlni. Szerencsére a természet patikája is segíthet!

Rövid éjszakák, alváshiány

Nem ritkaság, hogy nyáron sokszor nehéz rendesen kialudni magunkat. Mivel esténként tovább van világos, a napi teendőket később fejezzük be, és persze ágyba is később kerülünk. Reggel viszont a nap kel rendkívül hamar, ami sokak szeméből már hajnalok hajnalán kiröppenti az álmot. A rövid nyári éjszakákon nem véletlenül alszunk olyan keveset, az alvást segítő melatonin hormon ugyanis csak sötétben képes termelődni a szervezetünkben. Elsősorban emiatt gyakori probléma a nyári alvászavar. Sokan szenvednek is miatta, főleg, mert nem mernek altatóhoz nyúlni. A félelem érthető, hiszen a szintetikus hatóanyagú gyógyszereknél tarthatunk a hozzászokástól, netán függőségtől. Egy gyógynövényes altatónál azonban ezekkel a veszélyekkel nem kell számolni!

Segít a természet!

A Sedacur forte három, nyugtató-altató hatású gyógynövény hatóanyagait tartalmazza. A valeriána és a komló régóta ismertek a népi gyógyászatban az elalvást és az éjszaka nyugodt átalvását elősegítő tulajdonságaikról, míg a nyugtató hatású citromfűlevél az ideges eredetű szív- és gyomorpanaszokat enyhíti. A Sedacur forte a patikákban recept nélkül kapható növényi gyógyszer. A koncentrálóképességet vagy az éberséget nem befolyásolja hátrányosan, ezért szedése mellett például autót is biztonsággal vezethetünk. Nappalra bevehetjük nyugtatóként, este pedig, altatóként alkalmazva megkönnyíti az elalvást, és biztosítja az éjszaka nyugodt átalvását.

Zárja ki a fényt!

Nyugodtabb lehet az éjszakája, ha megfelelő körülményeket teremt az alváshoz. Így nyáron talán a legfontosabb, hogy a fény ellen tegyen meg bizonyos „óvintézkedéseket”. A hálószobát tegye elsötétíthetővé: redőnnyel, jól záró sötétítőfüggönnyel, rolóval – bármivel, amivel kizárhatja a korai órákban előbukkanó napfényt.

Ideális hőmérséklet

Nyáron a meleg is megzavarhatja a nyugodt alvást. Hőségben nehéz elszenderedni, ugyanis a szervezet 22-23 fok körüli hőmérsékletnél nem kíván többet alváshoz. Ha esetleg nincs légkondicionálónk, egy ventillátor segítségével tartsuk mozgásban a levegőt; vagy legalább hagyjuk nyitva az ablakokat. Lehetőleg a lakás leghűvösebb helyiségét jelöljük ki hálószobának.

Éjszakai „divat”

Alváshoz nyáron főleg ne öltözzünk túl melegen, ellenben teljesen pucéran sem tanácsos ágyba bújni, még a legrekkenőbb hőségben sem. Ha izzadunk, még mindig jobb, ha van rajtunk némi textil, ami magába szívja a nedvességet. Válasszunk tehát jó nedvszívó anyagból készült, könnyű hálóruhát!

