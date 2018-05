Microdosing: Amikor a reggeli kávé helyett inkább LSD-t tolsz

A drogok mikrodózis mennyiségű rendszeres használata a Szilícium-völgyben a 2010-es évek elején lett viszonylag felkapott, miután kiderült, hogy egy átlagos adag LSD tized- vagy huszadrészének mindennapos használatával állítólag az ember kreatívabb lesz és jobban tud összpontosítani munkájára, vagy akár a tanulásra. Sőt, bizonyos beszámolók szerint a pszichedelikus drogok mikrodózisú használata a depresszión, de még a fájdalmasabb menstruációs görcsökön is segít. Egy dologra kell csak nagyon figyelni: a mennyiségre.

Aki nézi A férjem védelmében című sorozat spinoffját, a Diane védelmébent, az nem most hallja először a mikrodózis fogalmát, a főszereplő ügyvédnő, Diane Lockhart ugyanis miután elveszti munkáját, Donald Trumpot elnökké választják és Chicagóban elkezdenek ügyvédeket gyilkolni, úgy érzi, pár pohár bor ezen már nem segít, ezért pszilocibint (egy pszichoaktív alkaloid, ami több mint 200 bazídiumos gombafajban is megtalálható) kezd el használni mikroadagokban. Diane képtelen feldolgozni, hogy körülötte teljesen megőrült a világ, a pszichoaktív szernek köszönhetően viszont egy kicsit megkönnyebbül és még nevetni is tud, amikor a szembelévő irodaházban észrevesz egy párt, akik Trump-maszkban táncolnak. Igaz, utóbbiról nem derül ki, hogy valóban ott voltak-e, vagy Diane csak hallucinált. Viszont ha utóbbi történt, akkor túllépte a mikrodózist, ugyanis ha valaki tényleg csak mikromennyiségű pszichedelikus szert használ, annak nem kéne olyan dolgokat látnia, amik nincsenek ott.

Egyenesen a Szilícium-völgyből

Már közel sem csak a Szilícum-völgyben dolgozók élnek a mikrodózissal, hanem más, kreatív munkakörben dolgozók is. Zenészek, grafikusok, írók között is vannak, akik szerint 10-15 mikrogrammnyi LSD, vagy egy normál adag hallucinogén gomba töredék részének használatával sokkal jobban tudnak koncentrálni. A mikrodózisok használata mára szinte az egész USA-ban elterjedt, sőt a BBC egy tavalyi beszámolója szerint már az Egyesült Királyságban is többen vannak, akik napi szinten élnek pszichedelikus drogokkal. Elmondásuk szerint

tényleg annyira keveset fogyasztanak LSD-ből, vagy gombából, hogy közben hajlamosak elfelejteni, hogy valójában drogoznak.

A tipikus mellékhatások, például az érzékszervi csalódások elmaradnak, és nemcsak a külső szemlélő látja úgy, hogy minden stimmel – maguk a használók sem érzik magukat máshogy, ugyanúgy önmaguk maradnak, csak hatékonyabbak lesznek.

Még az LSD betiltása előtt, a hatvanas években végzett kísérleteket magán egy bizonyos James Fadiman, akinek 2011-ben jelent meg The Psychedelic Explorer’s Guide című könyve, és még ebben az évben egy konferencián számolt be az LSD mikrodózisú adagolásáról. Elmondása szerint az LSD mikrodózisokban egyáltalán nem okoz hallucinációkat, ellenben használatával az ember jobban fókuszál és hatékonyabban tud dolgozni vagy tanulni órákon át. A drogok mikrodózisú használata gyakorlatilag Fadiman előadása és könyve után jutott el először a Szilícium-völgybe, majd később a mainstreamhez is.

Azok, akik rendszeresen mikrodózisoznak, általában csak minden harmadik napon élnek a droggal. Többen is arról számoltak be, hogy teljesen felesleges minden nap használni, ugyanis hatása akár két napig is eltarthat. Illetve az sem mellékes, hogy bár a pszichedelikus szerek egyáltalán nem addiktívak, a szervezet rendszeresen használat után hozzá tud szokni, vagyis egy idő után gyakorlatilag nincs hatásuk. Azok, akik rendszeresen élnek az LSD vagy a gombák ilyen szintű felhasználásával, egy hónap után általában eljutnak odáig, hogy már tényleg csak alkalmanként használják a drogot – például egy nagyobb munka előtt, vagy ha előadást kell tartaniuk.

Kávé helyett

A Cut több felmérésre hivatkozva azt írja, hogy a Z generáció tagjai – vagyis a 2000 körül született fiatalok – már sokkal kevesebb alkoholt fogyasztanak, és az olyan drogok sem érdeklik őket, mint a kokain. Ezzel szemben úgy használják az LSD-t és a hallucinogén gombákat, mint más a speciális, amfetamin tartalmú gyógyszereket, amiket hiperaktív gyermekeknek fejlesztettek ki.

A mikrodózissal élő fiatalok beszámolói szerint az LSD-nek vagy a gombának köszönhetően jobb a hangulatuk és az étvágyuk, sokkal jobban alszanak és egyértelműen kevesebb kávét fogyasztanak.

A Cut beszélt egy brooklyni dílerrel is, aki elmondta, az utóbbi időszakban valóban nagyobb a kereslet LSD-re és a gombákra, ám a visszatérő vásárlók a korábbiakhoz képest ritkábban keresik fel őt, ami egyértelműen arra utal, hogy többen használják a drogokat mikrodózisokban. Van olyan díler, aki már át is állt arra, hogy mikrodózisokban árulja a drogot, illetve olyan is akad, aki hígított LSD-tinktúrákat készít. A Redditről pedig kiderül, hogy nem csak az LSD-t, vagy a gombát, de akár a ketamint vagy a füvet is használják egyesek mikrodózisokban, utóbbit például fájdalomcsillapításra.

A drogok mikrodózisokban való rendszeres használatáról egyelőre nincsenek pontos feljegyzések és megfigyelések, klinikai kísérleteket pedig egyáltalán nem folytattak ezzel kapcsolatban. Egyedül a Beckley Foundation egyik idegkutatója tervezi, hogy tanulmányozna pár mikrodózisozó embert – miközben stratégiai játékot játszanak, EEG segítségével figyelné meg, hogy mennyivel kreatívabbak a drogoknak köszönehtően, mint azok használata nélkül.

A pszichedelikus drogok természetesen nem valók mindenkinek, még mikroadagokban sem. Fogyasztásuk a bipoláris zavarban, vagy bármilyen pszichés betegségben szenvedőknek egyáltalán nem ajánlott,

és azt se felejtse el senki, hogy az LSD mennyiségtől függetlenül illegális.

