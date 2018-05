Britney Spears gyerekkori fotót posztolt

A közösségi oldalak elterjedésével egyre több sztár mutatja meg gyermekkori, vagy éppen fiatalkori önmagát követőinek. A sorba most Britney Spears is beállt, akit bár a Mickey Mouse Show-ban való szereplése miatt sokan láthatták gyerekként, ilyen képet talán még sosem mutatott magáról.

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Máj 3., 2018, időpont: 11:37 (PDT időzóna szerint)

A képen látható kislány elsőre talán nem is hasonlít a Hit Me Baby One More Time ikonikus előadójára, de ha az ember jobban megfigyeli a részleteket egyértelmű lesz, hogy ki áll a képeken.

(Kiemelt kép: Allen Berezovsky/Getty Images)