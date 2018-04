„Magától történt minden, mégis gallyra ment a kapcsolatom”

A kölcsönös szereteten és elfogadáson alapuló párkapcsolat, ami szép szerelemből indul, akkor lehet igazán teljes, ha egyik fél sem szenved önbizalomhiányban. Ha jelen van, azon lehet változtatni egyedül is, pláne azoknak ajánlott a testi-lelki fejlődés, akik igen nehezen találnak maguknak párt, és úgy érzik, mintha beragadtak volna egy élethelyzetbe. Ha te is így éled meg a társkeresést, ha szeretnél változtatni a randizgatási szokásaidon, hogy sikeresebb legyél, írd meg nekünk a próbálkozásaidat az igyjartam@24.hu email címre!

Piacozással foglalkoztam öt évig, saját terményeimet árusítottam, próbáltam ismerkedni, de nem jött össze. Társkeresőkön, spirituális összejöveteleken is igyekeztem, 2016 őszén ismerkedtem meg egy nővel az interneten. Tízhónapos kapcsolat lett belőle, de sem azelőtt, sem azóta nem igazán jártam sikerrel. Vele könnyű dolgom volt, szerelmes lett belém, így maguktól történtek az események, mégis gallyra ment ez a kapcsolatom is. Szerintem hiányzik a magabiztosság belőlem a társkereséshez.

Az olvasói levelet Dániel nevű olvasónktól kaptuk, aki a harmincas éveiben jár, és valamiért nehezen megy számára az ismerkedés.

Mit lehet tenni?

Az önbizalom, önszeretet, magabiztosság, önhit mind szükségesek a társkereséshez, viszont a sikertelen randizgatások leépíthetik az önbizalmat és a magabiztosságot. A rengeteg csalódás és kudarcélmény keresztbe tehet, és éppen az ellenkezőjét válthatja ki annak, mint amit kellene_ nemhogy nem lesz kedve folytatni a társkeresést, de egyenesen elege lesz a nőkből. Éppen ezért, ha bárki azt látja önmagán, hogy képtelen a randizgatásokra, hogy egyre inkább nem szereti magát, üljön egy papír elé tollal a kezében, és írjon össze öt jó tulajdonságát, olyasmit, amiért biztosan szeretik mások, barátok, kollégák, rokonok. Ami egy emberben van kívül és belül, annyira sajátos, hogy nincs még egy ugyanolyan.

Az önbizalom helyreállítását a legegyszerűbben azzal lehet elérni, ha kitűzünk egy könnyen elérhető célt, akár olyat, amit egy héten belül is meg tudunk valósítani. Érdemesebb egy kisebb céllal kezdeni, és onnan haladjunk tovább. Kiváló, ha olyasmit választunk célként, mint nyelvvizsga megszerzése, a továbbtanulás, sportolásban kitűzött cél (maraton futása). Aki a fogyást választja, az is jól dönt — minden, ami a testi-lelki fejlődésünket szolgálja, jó alapja lehet az önbizalomnak.

A magabiztosság a célok elérésével egyre inkább erősödni fog, arról nem is beszélve, hogy ha nem az a célunk egyes egyedül, hogy társat találjunk, akkor a görcsösség, a félelem és a gátlások is eltűnnek az életünkből.

A munkánk itt azonban nem ér véget, hiszen ahhoz, hogy érdemi változást elérjünk, mérlegeljük a múltunkat, azaz bátran írjuk össze az összes addigi párkapcsolatainkat, vessük össze a jó és a rossz dolgokat, nézzük át, mi hogyan viselkedtünk, illetve ma hogyan viselkednénk ugyanabban a szituációban. Hasznos, ha ezt napló formájában tesszük meg, és a lehető legőszintébbek vagyunk magunkhoz: az is számít, hogy volt-e olyan partnerünk, akit csak a külseje miatt választottunk, és az is, ha komoly alkut kötöttünk valamiben, ami sajnos a lelkünkre is ráment. A kapcsolatok útvesztőjében gyakran előfordul, hogy azt hisszük, megtaláltuk azt, akit az ég is nekünk teremtett, azonban olyan próbatételeket élünk át, amikbe egy kicsit belehalunk, de csináljuk, mert azt érezzük, kell.

A tökéletesség utáni hajszát is fontos átgondolnunk: értelemszerűen mindenkiben él egy kép arról, milyennek képzeli el leendő társát, de amikor randizgatunk, akkor ezt a képet jó, ha háttérbe szorítjuk. Aki külsőre szimpatikus, egyáltalán nem biztos, hogy belső tulajdonságaiban is megfelelő számunkra, így inkább olyasvalakit válasszunk, akivel biztosan szórakoztató és kellemes lenne megélni a hétköznapokat.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta