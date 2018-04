A Nagy Duett: Pumped Gabóéknál volt kellemetlenebb produkció is

Vasárnap este lement A Nagy Duett új évadának második adása, amiben máris megvolt az első kieső páros: Pumped Gabónak és Marcellinának kellett távoznia. Hiába pontozta fel őket a zsűri, a nézők nem értékelték túlzottan a Tépj szét című dal előadását. Bár valóban nem sikerült túl erősre az előadás, voltak náluk talán kellemetlenebb produkciók is az adásban.

Kiesés közelébe kerültek Wolf Katiék és Tóth Andiék is. Előbbi Fodor Rajmund egy óvodások körében is közkedvelt éneket, a Nád a házam teteje című dalt adta elő, sikerült is megcsillantaniuk a gyermekien ártatlan énjüket.

Tóth Andi és Rippel Feri fűszoknyát húzva énekelte el a Boney M. Hooray! Hooray! című slágerét, de még a kivillanó idomokkal sem tudtak 24 pontnál többet kicsikarni a zsűritől.

Megyeri Csilla és Gergely Róbert egy Majka-nótával próbálkozott. Talán az ő előadásuk közben volt a legerősebb a szekunder szégyenérzet.

Kollányi Zsuzsi és Kamarás Iván produkcióját viszont kifejezetten élvezet volt nézni: profin adták elő a Macskák című musical egyik betétdalát, természetesen tetőtől talpig macskának öltözve.

Szintén ügyes volt Horváth Tamás és Balázs Andrea. Az énekes és a színésznő a Meghalok, hogyha rám nézel című számot adták elő. A suli lúzere és a legjobb nője ezzel maximális pontszámot vitt el a zsűritől.

A Nagy Duettben még kilenc páros verseng, jövő vasárnap jönnek az új duettek.