Bódi Guszti: A szívrohamommal teljesen megváltozott az életünk

Sokan izgultak Bódi Guszti egészsége miatt, akinek a thaiföldi nyaralásáról hazatérve az első útja a kórházba vezetett. Az énekesnek egyszer már sikerült halálra rémítenie a családját, hiszen közel tíz évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra szívrohamot kapott. Szerencsére most nem történt nagy baj, azonban nem múltak el nyomtalanul azok az évek, amikor túlhajtotta magát a karrierje miatt.

Szerencsére minden rendben van velem, csak annyi történt, hogy a fülemben elmozdult egy kristály. Ez nem egyedi eset, hiszen sok mindenkinél előfordulhat, aki elmúlt már ötven éves. Kaptam gyógyszereket, és most gyógytornára kell járnom, hogy ez a bizonyos kristály visszaugorjon a helyére, és ezzel együtt megszűnjenek a szédülések is. Ez akár már ma is megtörténhet, de lehet, hogy csak hetek vagy hónapok óta

– mondta a Star magazinnak Bódi, aki kilenc évvel ezelőtt kapott szívinfarktust.

Mióta infarktusom volt minden évben járok szűrővizsgálatokra. Margó már előtte is folyamatosan kivizsgáltatta magát, mindig igyekezett odafigyelni az ilyen dolgokra. Azt azonban be kell, valljam, hogy volt nyolc-tíz év az életemben, amikor elhanyagoltam magam. Harminchárom lemez ugyanis nem íródik meg magától. Arra emlékszem csak, hogy éjjel-nappal stúdióban voltunk, és folyamatosan evett az ideg és a stressz. A szívrohammal azonban teljesen megváltozott az életünk. Rendszeresen mozgok, például reggelente gyalogolni szoktam egy órát. Mikor Thaiföldön voltunk nyaralni, ott is két és fél órás mozgással kezdtük a napot. Minden áldott reggel elmentünk sétálni, és úszni egyet, hogy még a pihenés alatt is karban tudtuk tartani magunkat.