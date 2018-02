Mégis ki az a Camila Cabello, és miért kell nekem ezt tudnom?

Havana, ú náná – mindenki hallotta ezt már legalább egyszer, ha máshol nem, akkor a kocsiban ülve, vagy az egyik bevásárlóközpontban. Nevet és arcot viszont talán már nehezebb kötni a számhoz, pedig érdemes tudni, hogy ki énekli, ugyanis olyan sikereket ért el, ami évek óta keveseknek jött össze, miközben még mindig csak húszéves. Itt az idő egy kicsit megismerni Camila Cabellót.

Ha nagyon rövid akarnék lenni, elég lenne annyi, hogy Camila Cabello a mostani tizen- és huszonévesek Spice Girls-ből kiszállt Geri Halliwellje, csak utóbbival ellentétben neki van tehetsége is. Ennél viszont egy kicsit azért érdekesebb a kubai származású, amerikai énekesnő elmúlt öt éve. Merthogy annak ellenére, hogy pofátlanul fiatal, már 2012 óta a szakmában van, és túl van egy-két kisebb drámázáson is.

Elton John szerint Camila Cabello lesz 2018 legfigyelemreméltóbb énekesnője, és nem csak azért, mert Barack Obama 2017-es besztof playlistjén is ott van a Havana.

Camila Cabello Kubában született, majd Miamiban nőtt fel, és nagyon gyorsan híres is lett, miután jelentkezett az amerikai X Factorba. Szólóénekesként kiszórták, viszont összegyúrták négy másik viszonylag használható lánnyal, így együttesként indulhattak a versenyen. Így jött létre a Fifth Harmony, ami harmadik helyen végzett a tehetségkutatóban, és később is egész szép sikereket értek el. Annak ellenére is, hogy nem volt túl összetartó a csapat, ugyanis Camila Cabello valahogy mindig kilógott – valószínűleg mert egyedül neki volt használható hangja – és a kezdetektől ment a feszülés közte és a többi négy lány között, egészen 2016-ig, amikor otthagyta őket a fenébe.

Felsorolni is lehetetlen azt a sok drámát, ami Cabello együttesből való kiválása körül történt, talán elég annyi, hogy az egyik legsúlyosabb az volt, amikor az énekesnő kikövette Instagramon a Fifth Harmony oldalát, illetve a másik négy énekesnőt.

Camila Cabello élete legjobb döntése volt, hogy otthagyta az X Factorban összecsiholt lányegyüttest, mert míg az csak a közösségi médiában tud teljesíteni, addig a húszéves énekesnő számát az elmúlt hónapokban rommá játszották a rádiók. A Havana úgy tudott latinos hangzást hozni a popzenébe, hogy abban már semmi shakirás, vagy rickymartinos vonal nincs, és szerencsére a Despacitóhoz is csak halkan lehet hasonlítani. Pláne mert Camila Cabello nem csak egy spanyolos kinézetű amerikai lány, aki külseje miatt Kuba fővárosáról énekelget. Neki el is lehet hinni ezt az egészet, hiszen onnan származik.

Persze az énekesnő eddigi sikereinek az sem ártott, hogy nem veszi magát túl komolyan, és latin-származását inkább karikírozva hozza előtérbe. Legalábbis a Havanához készült videóklipben, ami egy szappanoperával indul, vagy egy seggrázós táncolással végződik, mert ugyebár ilyenek a dél-amerikaiak – nagy és kerek a fenekük, és egész álló nap a tévé előtt aggódnak kedvenc telenovellájuk előtt.

Új számából, a Never Be The Same Againből pedig kiderül, hogy nem csak ezt a meleg időben bronzosan izzadós, virágmintás ruhás kubai vonalat hozza jól, de a mainstream popban is ügyesen és izgalmasan mozog. Ezzel pedig röhögve verheti agyon az évek óta csúcstartó Taylor Swiftet, pláne mert hozzá hasonlóan Camila Cabello is tud zenélni, és saját számaihoz is van némi köze azon túl, hogy elénekli őket. Szóval érdemes megjegyezni Camila Cabello nevét, mert tényleg baromi tehetséges, és szórakoztatóan őszinte.

Akkor is, ha nincs összerakva és élőben nyomja Jimmy Fallonnal meg a Roots-szal. Sőt!

