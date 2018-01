Beyoncé lánya volt a 60. Grammy-díjátadó sztárja

Beyoncé és Jaz-Z legidősebb gyermeke lehet, hogy még csak hat éves, de az már most látszik, hogy egy percig sem kell őt félteni.

Beyoncé és Eminem lesznek a legnagyobb amerikai fesztivál sztárjai Kikerült az idei Coachella fellépőinek listája, és mint mindig a kéthetes kaliforniai fesztivál esetében, most is élénk érdeklődés kíséri a programot.

Blue Ivy Carter szülei oldalán jelent meg a 60. Grammy-díjátadón – amelyről amúgy mi is beszámoltunk -, ahol egyetlen egy mozdulattal sikerült felrobbantania az internetet, azzal ahogy szüleit nyugalomra intette Camila Cabello beszéde közben. Az intézkedő kislány azóta a Twitter sztárja, folyamatosan születnek róla az újabbnál újabb bejegyzések, amiből most összeválogattunk néhányat.

Blue really told Beyoncé and Jay Z to calm down 💀 pic.twitter.com/BrTHWNr9ix — Best song on ST (@beyupdates_) January 29, 2018

Blue tényleg figyelmeztette a szüleit, hogy nyugodjanak le

– írta a bejegyzéséhez az egyik Beyonce rajongói oldal.

I have no idea what Blue Ivy is doing but I’m here for it. #Grammys pic.twitter.com/Wxeb1IWWju — Emily Jokinen (@EmJJokinen) January 29, 2018

Ötletem sincs, hogy mit csinál Blue Ivy, de miatta vagyok itt

– írta bejegyzésében Emily Jokinen.

THIS VIDEO BLUE TELLING BEYONCE AND JAY-Z TO STOP CLAPPING SO SHE COULD LISTEN TO CAMILA TALK IS ALL I NEED IN LIVE — kat loves control. (@EXPLICITLYDUSK) January 29, 2018

Ez a videó az egyetlen dolog amire szükségem van: Blue Ivy leállította Beyoncé és Jaz-z tapsolását, így megtudta hallgatni Camila beszédét.

(Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images)