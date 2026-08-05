Magyar: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el

A mostani helyzetre reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök a kétnapos kormányülés első felének vége után arról posztolt, hogy

a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el: energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról.

Mindezt a hazai és uniós forrásokból, valamint a magántőke bevonásával tervezik megvalósítani úgy, hogy abból a magyar állam és településeink anyagilag is profitáljanak.