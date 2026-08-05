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A következő élő közvetítés része Átfogó energiafejlesztési tervről döntött a kormány, eloltották a székesfehérvári tarlótüzet, több melegrekord is megdőlt

Magyar: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 08. 05. 19:05
Mohos Márton / 24.hu

A mostani helyzetre reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök a kétnapos kormányülés első felének vége után arról posztolt, hogy

a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el: energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról.

Mindezt a hazai és uniós forrásokból, valamint a magántőke bevonásával tervezik megvalósítani úgy, hogy abból a magyar állam és településeink anyagilag is profitáljanak.

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