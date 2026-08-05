Áramszünet volt az extrém hőség miatt Dél-Pesten

A reggeli órákban Budapest XX. kerületében meghibásodott két középfeszültségű földkábeles hálózati szakasz, ezért a környéken élők átmeneti áramkimaradást tapasztalhattak, közölte Dél-Pest áramszolgáltatója, az E.ON.

Lapunknak egy pesterzsébeti lakos szerda délután arról számolt be, hogy reggel 9 óta nincs áram a kerület egyes részein.

Az E.ON tájékoztatása szerint az áramszolgáltatás délután fél négykor állt helyre.

A meghibásodás hátterében az elmúlt napok tartós, extrém hőhulláma állt: a magas hőmérséklet jelentősen növelte a villamosenergia-hálózat terhelését, miközben a hálózati berendezések hűlését is nehezítette.

A nappali forróság és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelentett a hálózat számára.

A tartós meleg a szabadvezetékeket és a földkábeleket egyaránt kedvezőtlenül érinti. A felmelegedett, kiszáradt talaj kevésbé képes elvezetni a földkábelek működése során keletkező hőt, míg a magas hőmérséklet csökkenti a vezetékek terhelhetőségét, ezáltal nő a meghibásodás kockázata,

írta az E.ON.