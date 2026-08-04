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A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Paksi Atomerőműből: Dereng az alagút végén a fény

Péntekig meghosszabbítják az otthoni munkavégzést az állami szektorban

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 08. 04. 19:34
Varga Jennifer / 24.hu

Újabb tájékoztatást tett közzé az energetikai krízishelyzetről Magyar Péter, ezúttal videóban. Elmondta, hogy az elkövetkező napokban megdőlhet az abszolút melegrekord, a pénteki nap átmeneti enyhülést hozhat. Magyarországon kevés csapadékot várnak, ugyanakkor esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtőjén jelentős mennyiségű csapadék fog esni.

Nagyon sok fog múlni azon, hogy leesik-e az eső Ausztriában,

mondta Magyar.

Megismételte, hogy több tényezőn fog múlni, le kell-e állítani Paksot, ahol a 2-es blokk négyes turbinája üzemszerűen, stabilan termel.

A kormányfő közölte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén döntöttek arról, hogy péntekig meghosszabbítják az állami szektorban az otthoni munkavégzést, és azt kérik a magánvállalatoktól, hogy ha tehetik, kövessék a példájukat. Fenntartják a vasúti menetszállítás szüneteltetését.

Megismételte, hogy a nagyvállalatoktól várják a legnagyobb hozzájárulást a spóroláshoz, amely továbbra is önkéntes alapú.

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