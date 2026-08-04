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Olyan alacsony a Duna, hogy kibukkant belőle egy erőd Szerbiában

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 04. 20:59
Varga Jennifer / 24.hu

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erőd maradványai. A történészek szerint az Insel Schanz a Péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Feladata az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán, és elérjék a várat. Az erőd földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, valamint fedett összekötőutakból állt.

Az erőd megépítését az 1694-es péterváradi ostrom után kezdeményezték. Akkor a török tüzérség a Hadiszigetről ágyúzta a Vízi várost, a császári csapatok dunai állásait és a pontonhidat, ami rámutatott arra, hogy a vár dunai oldala mennyire sebezhető.

A Duna medre azonban az évszázadok során fokozatosan megváltozott, a folyó elmosta a Hadisziget jelentős részét, főága pedig átvágott az egykori szigeten, így az erőd romjai víz alá kerültek.

A 19. század első felében a folyószabályozások és a magas vízállások miatt a Duna egyre nagyobb károkat okozott az erődben. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a Hadisziget feküdt. Az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogyan most is történt.

A romokról a legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.

(MTI)

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