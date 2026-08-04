Magas a talajközeli ózon koncentrációja, köhögést, fejfájást okozhat

Kedden is meghaladja a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, és a következő napokban országszerte tovább emelkedhet, különösen a meleg, napsütéses délutánokon – közölte a HungaroMet Zrt. kedden a Facebook-oldalán. Azt írták: az ózonszennyezettség izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az asztmát, valamint a pollenallergiás betegek tüneteit.

Azt tanácsolták, hogy leginkább kora reggel, esetleg késő este szellőztessünk és töltsünk időt a szabadban. A kora délutáni órákban az egészséges emberek is kerüljék a fokozott levegővétellel járó tevékenységeket – nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást – kültéren, valamint gondoskodjanak immunrendszerük erősítéséről és igyanak sok folyadékot.

Kiemelték: az ózonszennyezettséget úgy csökkenthetjük, ha nem használunk gépkocsit vagy lassabban vezetünk, ezáltal csökkentve a károsanyag-kibocsátást. Szintén csökkentjük a szennyezettséget, ha nem rakunk tüzet, nem bográcsozunk vagy grillezünk, és kerüljük a szerves oldószerek kibocsátásával járó tevékenységeket, mint amilyen a festés vagy a mázolás.

A HungaroMet Zrt. honlapján közzétett légszennyezettségi előrejelzés szerint kedden intenzív besugárzás hatására a nagyobb városokban a délutáni, esti órákban az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja.

Szerdán és csütörtökön továbbra is napos nyugodt idő lesz, de csütörtök délutántól már záporok, zivatarok kialakulhatnak, pénteken pedig emellett nagyobb területen élénk, helyenként erős szél is várható.

Péntekre az időjárásváltozás hatására némi javulás valószínűsíthető a levegőminőségben, azonban az ózonkoncentráció várhatóan továbbra is az egészségügyi határérték körül alakul majd a nagyobb városokban.

A levegőminőség alakulásában javuló tendencia a hétvégén sem valószínű – írták.

(MTI)