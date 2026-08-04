Karácsony Gergely a budapestiekhez: locsoljátok a fiatal fákat, cserjéket, különben nem élik túl a nyarat

Megszólalt a hűkupola kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon, aki szerint ebben az aszályos időszakban kifejezetten fontos annak meghatározása, hol lehet spórolni a vízzel és hol kifejezetten fontos, hogy továbbra is locsoljunk. Utóbbira három példát is hozott:

fiatal fák,

frissen telepített cserjék,

és évelő ágyások.

A Főkert locsol ezeken a területeken – mondta Karácsony, de emelett arra buzdít minden önkormányzatot és a lakosságot is, hogy locsolják ezeket a területeket, „különben ezek a növények nem élik túl a nyarat”.