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Karácsony Gergely a budapestiekhez: locsoljátok a fiatal fákat, cserjéket, különben nem élik túl a nyarat

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 08. 04. 09:33
Varga Jennifer / 24.hu

Megszólalt a hűkupola kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon, aki szerint ebben az aszályos időszakban kifejezetten fontos annak meghatározása, hol lehet spórolni a vízzel és hol kifejezetten fontos, hogy továbbra is locsoljunk. Utóbbira három példát is hozott:

  • fiatal fák,
  • frissen telepített cserjék,
  • és évelő ágyások.

A Főkert locsol ezeken a területeken – mondta Karácsony, de emelett arra buzdít minden önkormányzatot és a lakosságot is, hogy locsolják ezeket a területeket, „különben ezek a növények nem élik túl a nyarat”.

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