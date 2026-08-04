Kapitány István: Az elmúlt napok tapasztalatai azt is megmutatták, hogy az összefogásnak ereje van

Kapitány István gazdasági és miniszter is elkísérte Paksra Magyar Péter miniszterelnököt.

Meglátogattuk az irányítóközpontot, a turbinacsarnokot, valamint a hidegvizes csatornát és az erőmű hűtését biztosító szivattyúkat is. A helyszíni bejárás során részletes tájékoztatást kaptunk a szakemberektől az aktuális helyzetről és az előttünk álló feladatokról. Jelenleg a 2-es blokk 230–240 MW teljesítménnyel üzemel. A Duna vízszintje az elmúlt órákban stagnált, ami biztató fejlemény. Bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására