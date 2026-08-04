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A következő élő közvetítés része 40 fok feletti hőségben olvadozunk ma, csapadék vagy gomolyfelhők se nagyon lesznek

40 fok felé kúszik a hőmérő, felhő és csapadék se igen lesz

Varga Jennifer / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 08. 04. 06:30
Varga Jennifer / 24.hu

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint kedden napos idő várható, jellemzően csak kevés gomolyfelhő képződhet.

Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor.

Eleinte mindenütt gyenge marad a légmozgás, majd napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű.

Még késő este is 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.

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