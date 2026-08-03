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Romániában leálltak az autógyárak

Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 03. 15:36
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.

Romániában több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára leállította termelését, hozzájárulva a fogyasztás csökkentéséhez a rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult regionális energiaválság közepette – jelentette be Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfőn.

A kormányfő felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19–23 óra közötti csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiadeficitet kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor a szomszédos országok is jelentős importra szorulnak.

Bukarest ugyanakkor olyan kormányhatározatot készül elfogadni, amely megteremti a jogalapot az országos hálózatot kezelő Transelectrica számára, hogy korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását, amennyiben az önkéntes takarékoskodás nem elegendő.

(MTI)

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