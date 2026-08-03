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Pécsen is korlátozzák a vízfogyasztást

Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
admin Rugli Tamás
2026. 08. 03. 13:18
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.

Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pécsen, ennek értelmében egyebek mellett tilos a medencék töltése, a kertek tömlős locsolása, valamint a gépjárművek mosása a vezetékes ivóvízzel – közölte a baranyai megyeszékhely polgármestere hétfőn az MTI-vel.

Péterffy Attila közleményében azzal indokolta a korlátozást, hogy az ország teljes területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és rendkívüli aszályvédelmi készültség lépett életbe, miközben a felszíni vizek vízállása is kritikusan alacsony.

Augusztus 3-tól, azaz hétfőtől Pécs teljes területén tilos vezetékes ivóvízről a közparkok, kertek, pázsitok locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, a tömlős autómosás, és tilos vezetékes vízről működtetni az automata locsolókat.

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