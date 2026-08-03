Holadelej.hu néven indult weboldal, ahol valós időben lehet követni nyilvános adatok alapján és igen látványosan, hogy mi történik most a magyar villamosenergia-rendszerben, azaz mennyit fogyaszt épp az ország, honnan importálunk és melyik szomszédos országba exportálunk áramot, mennyi a paksi erőmű és a napelemek teljesítménye.