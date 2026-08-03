Holadelej.hu néven indult weboldal, ahol valós időben lehet követni nyilvános adatok alapján és igen látványosan, hogy mi történik most a magyar villamosenergia-rendszerben, azaz mennyit fogyaszt épp az ország, honnan importálunk és melyik szomszédos országba exportálunk áramot, mennyi a paksi erőmű és a napelemek teljesítménye.
A következő élő közvetítés része Magyar Péter a dezinformáció elleni fellépést kérte a frakcióvezetőktől, nem tudni még, mikor indulhat újra a paksi atomerőmű
Mi történik most a magyar villamosenergia-rendszerben?
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
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