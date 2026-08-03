Lekapcsolták a szökőkutakat, hazaküldték a városházán dolgozókat Szombathelyen

Energiatakarékossági intézkedéseket rendelt el a rendkívüli időjárás és az országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt Nemény András, Szombathely polgármestere – jelentette be hétfő délben a Facebook-oldalán.

Az önkormányzatnál és intézményeinél minden olyan munkakörben home office-t rendeltek el, ahol ez megoldható, az ügyfélfogadást azonban változatlan rendben biztosítani kell. A városházán csak az alsó szintet hűtik, a földszinti aula pedig továbbra is igénybe vehető légkondicionált helyiségként.

A polgármester lekapcsoltatta a városi szökőkutakat, a közterületi díszkivilágítást pedig a műszaki lehetőségek szerint a lehető legrövidebb időn belül kikapcsolják. A zöldfelületeket csak a minimálisan szükséges mértékben, elsősorban kutakból locsolhatják.

Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok területén lévő elektromosautó-töltőket 17 és 22 óra között nem lehet használni. A városi bölcsődék és óvodák eközben a nyári rend szerint, változatlanul biztosítják a gyermekek teljes körű ellátását.

Nemény arra kérte a szombathelyieket, hogy a zavartalan szolgáltatás helyreállításáig, illetve azt követően is csökkentsék áram- és vízfogyasztásukat.