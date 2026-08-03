Csak egyetlen fehér kockára van szükségünk ahhoz, hogy az otthonunk évtizedeket ugorjon a gondtalan jövőbe

Ugye, milyen jó lenne, ha egy fárasztó nap után mindössze a telefonunkra lenne szükség ahhoz, hogy a garázs és a bejárati ajtó is kinyíljon előttünk, majd a lakásunk egyetlen képernyőérintésből, vagy hangparancsból tudja, épp milyen fényeket kell teremtenie, hogy biztosan otthon érezzük magunkat? És ha a telefonunk szólna, ha egy családtagunk hazaér, vagy ha a kutya újra csak kinyitja a tiltott hálószobaajtót, és a franciaágy közepén kezd hortyogni? Ennél már csak az fontosabb, hogy egy pillanat alatt meggyőződhessünk róla: tényleg bezártuk reggel a bejárati ajtót, vagy megint kiszökött a macska?

Mindennek eléréséhez nem elég pusztán egy tucat, Wi-Fi-re, vagy épp vezetékes hálózatra köthető eszközt vásárolni, mivel azok sokszor a legkülönbözőbb okosrendszerekben működnek, így akár három-négy applikációt is párhuzamosan kell a telefonon tartanunk ahhoz, hogy mindent kézben tarthassunk.

Ezt a problémát oldja meg a Magyarországon főleg garázskapuiról ismert német Hörmann, aminek homee Brain nevű okosközpontja nem csak a vállalat által gyártott, a Hörmann BiSecur nevű rendszerrel kommunikáló biztonsági nyílászárókat – ajtókat, kapukat –, de a legkülönbözőbb eszközöket képes egy programba terelni, sőt, a legnépszerűbb hangfelismerő okosasszisztenseket (Alexa, Google Assistant, Siri) is támogatja.

A homee Brain valójában csak egy apró, szobáink egyikében elrejtett fehér kockából áll, amihez csak akkor kell újabb kockákat ragasztani, ha azt szeretnénk, hogy a fűtési hálózatokat okosító Netatmo, illetve néhány társa mellett más népszerű rendszerekkel – így például az IKEA, vagy az itthon is elterjedt, változtatható színű Philips Hue izzók által használt ZigBee-vel – is együttműködjön.

A vezeték nélküli mellett a vezetékes internetkapcsolatot (ehhez külön kiegészítőre van szükség) is támogató kocka beüzemelése egyébként faék egyszerűségű: mindössze be kell dugni a konnektorba, aztán nincs más hátra, mint letölteni az Androidra, vagy épp az iOS-ra írt Hörmann homee appot, és már indulhat is az eszközök villámgyorsan beállítása.

Az applikáció egyik legnagyobb előnye, hogy az eszközök aktuális állapotát a világ minden részéről egy pillanat alatt lehet ellenőrizni, így megnézhetjük a nappaliban lévő kamera felvételét – amiből kiderül, szétszedte-e már a kutya az új fekvőhelyét –, ellenőrizhetjük, hogy bezártuk-e a bejárati ajtót, bekapcsoltuk-e a riasztót, és persze az is kiderül, hogy hány fok van a lakásban, így szükség van-e a légkondi bekapcsolására, amit akár vezetékes közben, egy hangparanccsal is megtehetünk.

A minden részletre kiterjedő luxus érzetét az úgynevezett homeegramok, azaz előre összeállított parancscsomagok adják, hiszen pár perc alatt beállíthatjuk, hogy amint hazaérünk, automatikusan nyíljon ki, majd záruljon be mögöttünk a bejárati ajtó, kapcsoljon be a kedvenc dalunk, szórjon kellemes meleg színt a kedvenc állólámpánk, húzódjon le a hálószoba két redőnye, és kapcsoljon be a tévén a kedvenc csatornánk, ahol rövidesen kezdődik a meccs, vagy épp a műsor, amire vártunk.

A Hörmann programjával az okoskonnektorok is vezérelhetők, így akár a nem okoslámpák felkapcsolása, vagy egy tetszőleges elektronikai eszköz áram alá helyezése is megoldható. Legfontosabb ismertetője persze nem ez, hanem a teljes biztonság, hiszen a mozgásérzékelők, a szén-monoxid-mérők, a füstérzékelők, valamint az ajtók és kapuk teljes felügyelete nem csak az egy autóútnyira lévő irodából, de akár több ezer kilométerről is lehetővé válik. Kell ennél több az ideális élethez? Nem hinnénk.