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A szél miatt tovább ég a harmincezer köbméternyi komposzt Érd és Százhalombatta között

Hegedüs Róbert / MTI
admin Kassai Zsigmond
2026. 08. 03. 09:41
Hegedüs Róbert / MTI

A feltámadó szél miatt hétfő reggel több helyen ismét lángba borult a múlt kedden keletkezett tűz Érd és Százhalombatta között – közölte a katasztrófavédelem.

A területen tarló, körbálák és mintegy harmincezer köbméternyi komposzt gyulladt meg. A tűzoltók már a tűz keletkezésének napján, munkagépek segítségével megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd megkezdték az izzó kupacok megbontását és a hulladék átmozgatását. A munkálatokban az elmúlt napokban

  • érdi,
  • törökbálinti,
  • szigetszentmiklósi,
  • fővárosi,
  • százhalombattai,
  • monori,
  • szentendrei,
  • dabasi,
  • gödöllői,
  • váci,
  • ceglédi
  • és nagykátai hivatásos tűzoltókat vontak be.

Munkájukat létesítményi és önkéntes egységek is segítették. A tűzoltók váltásokban, pihenőidők beiktatásával dolgoznak.

A tűz július 28-án délután keletkezett Százhalombatta külterületén, a település és a 6-os főút közötti területen. A lángokat még aznap körülhatárolták, az elhúzódó utómunkálatokhoz azonban további rajokat és vízszállítókat vezényeltek a helyszínre. Augusztus 1-jére a hulladék mintegy felét sikerült átmozgatni. A még izzó anyagot három homlokrakodó munkagép bontotta meg, miközben a tűzoltók vízsugarakkal folyamatosan hűtötték a kupacokat. A katasztrófavédelem már akkor jelezte, hogy hosszú ideig tartó beavatkozásra készülnek.

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