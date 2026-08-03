A szél miatt tovább ég a harmincezer köbméternyi komposzt Érd és Százhalombatta között

A feltámadó szél miatt hétfő reggel több helyen ismét lángba borult a múlt kedden keletkezett tűz Érd és Százhalombatta között – közölte a katasztrófavédelem.

A területen tarló, körbálák és mintegy harmincezer köbméternyi komposzt gyulladt meg. A tűzoltók már a tűz keletkezésének napján, munkagépek segítségével megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd megkezdték az izzó kupacok megbontását és a hulladék átmozgatását. A munkálatokban az elmúlt napokban

érdi,

törökbálinti,

szigetszentmiklósi,

fővárosi,

százhalombattai,

monori,

szentendrei,

dabasi,

gödöllői,

váci,

ceglédi

és nagykátai hivatásos tűzoltókat vontak be.

Munkájukat létesítményi és önkéntes egységek is segítették. A tűzoltók váltásokban, pihenőidők beiktatásával dolgoznak.

A tűz július 28-án délután keletkezett Százhalombatta külterületén, a település és a 6-os főút közötti területen. A lángokat még aznap körülhatárolták, az elhúzódó utómunkálatokhoz azonban további rajokat és vízszállítókat vezényeltek a helyszínre. Augusztus 1-jére a hulladék mintegy felét sikerült átmozgatni. A még izzó anyagot három homlokrakodó munkagép bontotta meg, miközben a tűzoltók vízsugarakkal folyamatosan hűtötték a kupacokat. A katasztrófavédelem már akkor jelezte, hogy hosszú ideig tartó beavatkozásra készülnek.