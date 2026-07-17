Bóka János Gulyás Gergely helyébe lépne

Vállalná az elárvult Fidesz-frakció vezetését Bóka János – vallotta be az érintett az index.hu-nak. Mint ismert, Gulyás Gergely hétfőn mondott le váratlanul a frakcióvezetői posztról, utódjáról jövő kedden döntenek. Arról a 24.hu írt először, hogy a frakcióban Bóka Jánost tartják legesélyesebbnek a posztra.

„Amennyiben jelölést kapok, vállalom azt, és ha megkapom a frakció bizalmát, a feladatot is ellátom” – fogalmazott.

Bóka arról is beszélt, hogy a Fidesz-frakció nem fogja bojkottálni a parlamenti munkát, ami furcsán hat, mivel miközben azt is kijelentette, hogy az alaptörvény 17. módosítása a magyar demokratikus berendezkedés végét jelenti.

„A Fidesz-frakció abból indul ki, hogy a választók azért küldték őket az Országgyűlésbe, hogy ott képviseljék az érdekeiket és az értékeiket, valamint részt vegyenek a parlamenti vitákban és szavazásokon” – mondta Bóka, aki szerint ez az elsődleges feladatuk, ezért a szavazástól vagy a parlamenti munkától való távolmaradás kizárólag kivételes eszköz lehet.

Bóka nem kívánt arról nyilatkozni, hogy Sulyok Tamás államfő aláírja-e az alaptörvény-módosítást, mondván, Sulyoknak autonóm joga ezt eldönteni, de Szijjártó Péter volt külügyminiszter új munkahelyéről kifejtette a véleményét, ami miatt a héten távozott a Fidesz-frakcióból és az parlamentből is.

„Szijjártó Péter új megbízatása képességeinek és eddigi munkájának elismerése. Szijjártó egy sikeres, nemzetközi terjeszkedésben lévő multinacionális vállalat egyik legmagasabb beosztású vezetőjeként folytatja munkáját, és meggyőződésem szerint ott is – ahogyan eddig – Magyarország és a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva fog dolgozni” – fogalmazott Bóka János. Mint ismert, Szijjártó a kínai autógyár, a BYD külső kapcsolataiért felelős vezetője lesz, amely több tízmilliárd forint állami támogatást kapott a magyar államtól.

Bóka nem tart pártszakadástól és szerinte az amerikai foci-vébén tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök mindent megtesz a politikai közösségéért.