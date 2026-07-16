Magyar Péter: Méltatlan, ahogyan egyes fideszes képviselők viselkednek

A kedden félbeszakadt az Országgyűlés ülése, mert Pócs János fideszes képviselő videózással vagy annak színlelésével zavarta a felszólalásokat. Ezután rendkívüli házbizottsági ülés következett, ahol a telefonok ülésteremből történő kitiltásával kapcsolatban hivatalos rendelkezés nem született. Magyar Péter az ottani felszólalásában elmondta: méltatlannak és elfogadhatatlannak tartja, ahogy egyes fideszes képviselők a parlamenti patkóban viselkednek.

Ők azok, akik betiltották az iskolákban a telefonhasználatot, most meg ezt a példát mutatják a magyar fiataloknak? És amikor rajtakapja őket a házelnök, hülyének néznek mindenkit…

– fejtette ki a véleményét a házbizottságban Magyar.