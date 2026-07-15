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Belföld

Kétsebességes a kórházi várólista: van, aki gyorsítósávra kerül, mások parkolópályára

Vasvári Tamás / MTI
admin Benke Ágnes
2026. 07. 15. 11:41
Vasvári Tamás / MTI
Nem egy, hanem két várólistaválság van Magyarországon – állítja Moro Ákos adatmérnök, aki a saját módszerével mélységében elemezte az egészségbiztosító adatait. Egyebek mellett azt találta, hogy egy megyei kórház térdprotézis-várólistáján a betegek fele három napon belül műtőbe kerül, miközben az átlagos várakozás ugyanezen a listán több mint 500 nap. Ezt a krízist nem lehet csupán több elvégzett műtéttel megoldani, ennél sokkal mélyebb reformra lenne szükség. A várólisták nemcsak hazánkban nyúltak meg a Covid-járvány következtében – akadnak olyan országok, ahol kormányzati elhatározással és szigorú protokollokkal érdemben tudták csökkenteni a műtétre várakozók számát.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza Párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárcavezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban maximum két hónapra csökken a várakozási idő.

Nem lesz könnyű, mert a számok drámaiak: a három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35 600 beteg szerepelt.

  • A legtöbben – közel húszezren – térdprotézisre vártak,
  • csípőprotézis-műtétre közel 9800-an,
  • szürkehályog operációra pedig közel hatezren várakoztak 60 napnál is tovább.

Az emelkedés egy év alatt tekintélyes: húszszázalékos.

Moro Ákos adatmérnök, egészségügyi közgazdász – aki korábban az Országos Mentőszolgálat gazdasági főigazgatóhelyettese volt, valamint dolgozott egészségügyi minisztériumi főosztályvezetőként és uniós egészségpolitikai tanácsadóként is – az utóbbi hetekben beleásta magát a Nemzeti Egészégbiztosítási Alapkezelő nyilvános várólista-adataiba, és nem egyszerűen azt nézte meg, hol mennyien és meddig várakoznak 60 napnál hosszabban, hanem azt is,

milyen rendszerszintű problémák olvashatók ki a számokból.

Ehhez egy saját fejlesztésű szoftvert használt: matematikai csoportosítással, úgynevezett klaszterelemzéssel dolgozott. Június végétől hat hétig öt alkalommal, tételesen – kórházanként és beavatkozásonként – kérdezte le a NEAK kötelezően vezetett műtéti várólistáit.

Az adatokból az rajzolódott ki, hogy a várólista-probléma nem egyetlen, homogén jelenség, hanem legalább két, egymástól élesen elkülönülő válságtípusból áll, és a kettő nem ugyanazzal a beavatkozással kezelhető – összegezte kutatását lapunknak Moro Ákos.

Az egyik legérdekesebb felfedezése, hogy

a betegek egy részét gyorsan ellátják, míg egy másik részük évekig várakozik ugyanazon a listán, ugyanarra a műtétre.

Ez hogy lehetséges?

40 ezren várnak

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