Jégeső és viharos széllökések tarkíthatják a kánikulát szerdán

Többórás napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők haladnak kelet, délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva szerdán – írja előrejelzésében a Kiderül.

Tájékoztatásuk szerint reggeltől főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, a nap második felétől másutt is szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok,

utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik.

A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.