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Jégeső és viharos széllökések tarkíthatják a kánikulát szerdán

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 15. 06:10
Varga Jennifer / 24.hu

Többórás napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők haladnak kelet, délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva szerdán – írja előrejelzésében a Kiderül.

Tájékoztatásuk szerint reggeltől főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, a nap második felétől másutt is szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok,

utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik.

A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.

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