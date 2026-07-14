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Schummer Orsolya szerint végtelenül cinikus és álszent a Fidesz–KDNP gesztusa

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 14. 09:41
Mohos Márton / 24.hu

Schummer Orsolya a Tisza részéről arra hívta fel a figyelmet: a Fidesz az Alaptörvény-módosítás vitájában obstrukciót szeretett volna alkalmazni, így fárasztva ki a kormánypárti képviselőket.

Idézte a Helsinki Bizottságot is, amely szerint elfogadható a közjogi tisztségviselők elmozdítása.

Végtelenül cinikus és álszent gesztus, hogy pont Önök siratják azt a demokráciát, amit 16 évig eltemetve tartottak

– mondta, miután felsorolta a Fidesz és Orbán Viktor bűneit a jogállam lebontásától a közjogi pozíciók kiüresítésén át a magyarok elszegényítéséig.

A Fideszes képviselők legitimitásukat nem a szavazóktól, hanem Orbán Viktortól kapták, csakúgy, mint Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki ugyan válhatott volna méltóvá a pozíciójához, de nem vált.

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