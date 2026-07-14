Magyar Péter azt kérte, hogy ha kell, büntessék milliókra a fideszeseket

A tisza közben visszatért az ülésterembe, Magyar pedig személyes támadtatás okán ugyancsak szót kért. Gyalázatosnak nevezte, hogy a fideszesek visszaélnek a házszabállyal és érintettségükre hivatkozva tömegesen szólalnak fel, gyalázkodni.

Azt kérte, hogy végre döntsön a házbizottság, és ha szükséges, sújtsa milliós bíróságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a házelnök és a magyar emberek szemébe, és videóznak, pedig megállapodtak arról, hogy ezt nem lehet.

Szeretné, ha a házbizottság még ma döntene a kérdésben.

Magyar azt is kéri, hogy ne kapják meg azok a szót személyes érintettség okán, akiknek nincs érintettségük.