Három határozati javaslat, három sikeres zárószavazás

A határozathozatalok következtek.

A kőolajtermék-előállítók különadójának kiterjesztéséről és 2027-ig való meghosszabbításáról szóló törvénymódosításához benyújtott fideszes indítványt leszavazták, az összegző módosító javaslatot viszont elfogadták. A törvénymódosítást elfogadták.

A magyar–szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködés módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló javaslat összegző módosítását, majd az egységes javaslatot is elfogadták.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához a KDNP-s indítványt leszavazták, az összegző módosító javaslatot viszont elfogadták. A törvénymódosítást megszavazták.

Ezt követően szünet következett.