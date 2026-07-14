nemzeti vagyonvisszaszerzési- és védelmi hivatalorsszággyűlésparlamentrendkívüli ülés
A következő élő közvetítés része A fideszesek videózására hivatkozva rendeltek el szünetet, a tiszások kivonultak a parlamentben

Három határozati javaslat, három sikeres zárószavazás

Mohos Márton / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 14. 11:48
Mohos Márton / 24.hu

A határozathozatalok következtek.

A kőolajtermék-előállítók különadójának kiterjesztéséről és 2027-ig való meghosszabbításáról szóló törvénymódosításához benyújtott fideszes indítványt leszavazták, az összegző módosító javaslatot viszont elfogadták. A törvénymódosítást elfogadták.

A magyar–szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködés módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló javaslat összegző módosítását, majd az egységes javaslatot is elfogadták.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához a KDNP-s indítványt leszavazták, az összegző módosító javaslatot viszont elfogadták. A törvénymódosítást megszavazták.

Ezt követően szünet következett.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Pottyondy: A 16 évig korlátlan hatalommal rendelkező lókupec épp úgy távozik az országból, mint Kun Béla
A fideszesek videózására hivatkozva rendeltek el szünetet, a tiszások kivonultak a parlamentben
Hegedűs bejelentette, hogy menesztettek magasabb pozíciójukból két kórházi vezetőt
Kvíz: Dolly Roll, R-GO, Hungária – emlékszel a 80-as évek zenészeire?
Pintér Bence: Április 12-e után lendületet vett a nyomozás a korrupciógyanús ügyekben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik