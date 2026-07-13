OKFŐ: Azonnali vizsgálat indul, amiért hetekig méltatlan körülmények között feküdt egy beteg a szombathelyi kórházban

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) megrendüléssel értesült a szombathelyi Markusovszky Kórházban ápolt beteg állapotáról. Egyetlen beteg sem kerülhet olyan helyzetbe, amely felveti a betegbiztonság sérülésének gyanúját. A történtek minden körülményét teljes körűen fel kell tárni.

– írja közleményben az OKFŐ. Azt is elvárják, hogy a vizsgálat objektív, átlátható és minden részletre kiterjedő legyen. Az ügy részleteiről itt írtunk.

A családot a folyamatba be kell vonni, folyamatos tájékoztatásukat biztosítani kell, az érintett egészségügyi dolgozóktól pedig teljes körű együttműködést várunk. A vizsgálathoz minden szakmai és módszertani támogatást megadunk. Az első információk alapján egy rendkívül súlyos állapotú, komplex ápolási szükségletű beteg ellátásáról van szó. Az ilyen betegek ápolása kiemelkedő szakmai felkészültséget, folyamatos jelenlétet és jelentős ápolói kapacitást igényel. Éppen ezért a vizsgálatnak nemcsak az egyedi eseményre, hanem az azt lehetővé tevő működési és szervezési körülményekre is ki kell terjednie.

Hozzáteszik, hogy nem bűnbakokat keresünk, hanem a valódi okokat. Ha a vizsgálat rendszerszintű problémákat tár fel, azokat meg kell nevezni, ki kell javítani, és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson.

Ezért az OKFŐ valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását. Ahol kockázat mutatkozik, haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Ezzel együtt szeretnénk köszönetet mondani valamennyi egészségügyi szakdolgozónak, akik nap mint nap rendkívüli terhelés mellett, sokszor létszámhiányos környezetben végzik munkájukat. Az ő elhivatottságuk tartja működésben a betegellátást. Meggyőződésünk, hogy a betegek biztonságát és az egészségügyi dolgozók megbecsülését nem egymással szemben, hanem egymást erősítve kell szolgálnunk. Az OKFŐ a vizsgálat tanulságai alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a feltárt hiányosságok megszűnjenek, a betegbiztonság tovább erősödjön, és hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

– zárják a közleményt.