„Megérdemlik a sükösdi tamburás gyerekek a valódi oktatást, vagy ők másodrendű állampolgárok?” – kérdezte Magyar Toroczkait

Magyar válaszol rögtön Toroczkainak, le is szúrta, hogy a Mi Hazánk elnöke telefonozik, miközben épp neki válaszolnak. A miniszterelnök megkérdezte tőle, esetleg problémát jelent-e neki, hogy szegregátumban élő gyerekek is valódi oktatást kapnak. „Ők esetleg nem magyar emberek?” – kérdezte, majd a sükösdi tamburás gyerekeket hozta példaként, Toroczkait faggatta, hogy ők például megérdemlik-e a valódi oktatást, vagy őket másodrendű állampolgárnak tartja.