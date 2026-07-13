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„Megérdemlik a sükösdi tamburás gyerekek a valódi oktatást, vagy ők másodrendű állampolgárok?” – kérdezte Magyar Toroczkait

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 14:38
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

Magyar válaszol rögtön Toroczkainak, le is szúrta, hogy a Mi Hazánk elnöke telefonozik, miközben épp neki válaszolnak. A miniszterelnök megkérdezte tőle, esetleg problémát jelent-e neki, hogy szegregátumban élő gyerekek is valódi oktatást kapnak. „Ők esetleg nem magyar emberek?” – kérdezte, majd a sükösdi tamburás gyerekeket hozta példaként, Toroczkait faggatta, hogy ők például megérdemlik-e a valódi oktatást, vagy őket másodrendű állampolgárnak tartja.

Szajki Bálint / 24.hu A Sükösdi Súgó Tamburazenekar az Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én a Parlamentben.
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