Magyar válaszol rögtön Toroczkainak, le is szúrta, hogy a Mi Hazánk elnöke telefonozik, miközben épp neki válaszolnak. A miniszterelnök megkérdezte tőle, esetleg problémát jelent-e neki, hogy szegregátumban élő gyerekek is valódi oktatást kapnak. „Ők esetleg nem magyar emberek?” – kérdezte, majd a sükösdi tamburás gyerekeket hozta példaként, Toroczkait faggatta, hogy ők például megérdemlik-e a valódi oktatást, vagy őket másodrendű állampolgárnak tartja.
A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő
„Megérdemlik a sükösdi tamburás gyerekek a valódi oktatást, vagy ők másodrendű állampolgárok?” – kérdezte Magyar Toroczkait
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
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