Magyar: Szeretném üzenni a folyosókra, a mosdóba, a büfébe, hogy semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve

Csak 2024-ben 41 300 magyar ember hagyta el az országot, és minden családban vannak olyanok, akik Bécsben, Londonban vagy máshol kényszerültek új életet kezdeni.

Hány embert tettek vajon tönkre azért, mert mást gondolt, tüntetni mert, vagy nemet mondott az orbáni hatalomnak? Hány embert neveztek hazaárulónak a most kint sunnyogó képviselők?

– sorolta kérdéseit Magyar.

Közben persze Matolcsy György keze alatt százmilliárdok sorsa vált átláthatatlanná.

Szeretném üzenni azoknak is, akik szerint a választási vereség miatt minden csak úgy eltűnik. Szeretném üzenni a folyosókra, a mosdóba, a büfébe, hogy semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve

– élt Orbán korábbi szavaival.