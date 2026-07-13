Magyar: Sulyok Tamás megrendelést vagy utasítást kapott a bukott miniszterelnöktől, hogy időt vásároljon az Orbán-rendszer közjogi utóvédharcaihoz

A sort Magyar szerint a végtelenségig lehetne folytatni,

valójában viszont mindenki tudja, Sulyok Tamás is tudja, én is tudom, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sulyok Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta, és választja a mai napig.

A kormányfő világossá tette, hogy az Alaptörvény szerint ha az államfő közjogi érvénytelenséget vél felfedezni az alaptörvény-módosítás kapcsán, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulhat, de tartalmi alkotmányossági kontrollt a köztársasági elnöknek nincs lehetősége kérni.

Sulyoknak öt napja van aláírni az alaptörvény-módosítást. Ugyanakkor tudjuk, hogy Sulyok Tamás megrendelést vagy utasítást kapott a bukott miniszterelnöktől, hogy időt vásároljon az Orbán-rendszer közjogi utóvédharcaihoz. Felszólítom, hogy ne játsszon, ne játsszanak a magyar jogállammal

– mondta.

Magyar szerint minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kézi irányításra akar áttérni a Sándor-palotában.