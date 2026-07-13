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A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő

Magyar Péter Sulyoknak: Nyugodtan lehet követni Gulyás Gergely példáját

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 14:20
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

A miniszterelnök is szót kért, Sulyok Tamás iménti Facebook-posztját hozta be, amelyben a köztársasági elnök visszautasította Magyar vádjait.

Magyar szerint amiről ő beszélt, azt minden alkotmánytudós alátámaszthatja: alaptörvény-módosítás kapcsán érdemi, tartalmi alkotmányjogi kontrollt a köztársasági elnök nem gyakorolhat – hála Orbán Viktornak, akinek a kormánya megnyirbálta az államfő jogköreit.

Elnök úr, szedje össze a bátorságát, üljön be a kocsiba, hajtasson le ide konflissal át a Lánchídon, jöjjön ide, nézzen bele a még megmaradt, kitartó képviselők szemébe, és aztán folytassuk le ezt az alkotmányjogi vitát

– üzente meg Magyar Sulyoknak.

Magyar megismételte, hogy semmilyen közjogi, formai érvénytelenség nem vetődik fel a mai alaptörvény-módosítás kapcsán, így Sulyoknak annyi lehetősége maradt, hogy 5 napon belül aláírja azt, majd távozik a hivatalából.

Néhány héten belül, tisztelt elnök úr, Magyarországnak új köztársasági elnöke lesz

– jegyezte meg.

Magyar a végén megjegyezte még azt is, szintén Sulyoknak címezve, hogy követhetné akár ő is a Fidesz frakcióvezetői posztjáról éppen lemondó Gulyás Gergely példáját, majd kifejezte reményét, hogy Gulyás utódja a Fidesz-frakció élén talán majd Pócs János lesz.

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