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Magyar Péter: Amikor Kátai-Németh Vilmos lányát kigúnyolták, mert az édesapja vak, ő csak annyit mondott, hogy apa, én bot nélkül látlak téged

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Vaskor Máté
2026. 07. 13. 13:48
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

Magyar megkérdezte az Ábrahám Róbert által vaksága miatt betalált Kátai-Németh Vilmost az ülés előtt, hogy hogy van, mire azt a választ kapta, hogy megvan. Majd elmesélt a kormányfőnek egy történetet.

A lánya, mikor hatéves volt, és kigúnyolták őt a társai, mert az édesapja vak, akkor ő csak annyit mondott, hogy apa, én bot nélkül látlak téged. Kedves miniszter úr, kedves Vilmos, köszönjük, hogy itt vagy velünk, köszönjük, hogy a hazádat szolgálod, és köszönjük, hogy élesebben látod az emberség és az embertelenség, az igazság és a hazugság, a becsület és a becstelenség közti különbséget, mint a teljes bukott orbáni hatalom

– mondta elérzékenyülve Magyar.

Soha nem fogják egy fideszes ember testét, betegségét, származását sem politikai fegyverként használni, csak vitázni fognak velük, és feltárják, mit tettek az országgal, de emberi méltóságuk sérthetetlen lesz.

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