alaptörvény-módosításmagyar péterországgyűlésparlament
A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő

Magyar: A magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúlnánk ehhez az Alaptörvényhez

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 13. 13:31
Mohos Márton / 24.hu

A magyar állam minden nagy történelmi próbatétel idején képes volt felismerni a veszélyt, és megadni rá a választ, ez a magyar alkotmányos hagyomány lényege.

Amikor veszélybe kerül az ország megmaradása, a törvény feladata megvédeni azt; amikor veszélybe kerül a szabadság, a törvény védi meg azt; amikor veszélybe kerül a szuverén magyar nemzet jövője, a törvény adja vissza a cselekvés lehetőségét

– jelentette ki Magyar, aki szerint a magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúlnának ehhez az Alaptörvényhez, mert ez a Fidesz–KDNP, a magyar Cosa Nostra alapdokumentuma.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Ez az utolsó nyilvános fotó Sam Neillről
Nem csak dínókat szelídített a világ leghíresebb új-zélandija – Sam Neill karrierje képekben
Áder számlákat és átutalási bizonylatokat mutogatott Bayer Zsolt műsorában
Nagy Márton horribilis szállásköltségei: miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban a luxushotelben – pedig nem tudni arról, hogy dolga lett volna a városban
Gulyás Gergely lemondott, a Fidesz-frakció nem vesz részt a parlamenti ülésen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik