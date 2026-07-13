Magyar: A magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúlnánk ehhez az Alaptörvényhez

A magyar állam minden nagy történelmi próbatétel idején képes volt felismerni a veszélyt, és megadni rá a választ, ez a magyar alkotmányos hagyomány lényege.

Amikor veszélybe kerül az ország megmaradása, a törvény feladata megvédeni azt; amikor veszélybe kerül a szabadság, a törvény védi meg azt; amikor veszélybe kerül a szuverén magyar nemzet jövője, a törvény adja vissza a cselekvés lehetőségét

– jelentette ki Magyar, aki szerint a magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúlnának ehhez az Alaptörvényhez, mert ez a Fidesz–KDNP, a magyar Cosa Nostra alapdokumentuma.