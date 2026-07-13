Rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a lánytestvérét

Letartóztattak egy 38 éves férfit, aki a gyanú szerint egy konyhakéssel támadt a lánytestvérére, és csak a rendőrök közbelépése akadályozta meg abban, hogy leszúrja – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi július 8-án késő délután veszett össze a testvérével egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő otthonukban. A nyomozás adatai szerint magához vett egy konyhakést, majd azzal fenyegette meg a nőt, hogy leszúrja és megöli.

A sértett hátrálni kezdett, miközben a férfi szúró-vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa felé. A támadást az időközben kiérkező rendőrök akadályozták meg, akik elektromos sokkolót alkalmaztak a dühöngő férfival szemben.

A 38 éves férfit emberölés kísérletével gyanúsították meg, őrizetbe vették, majd a Balassagyarmati Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.

A döntés ellen a gyanúsított és a védője is fellebbezett, ezért a végzés nem végleges.