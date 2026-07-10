rendőrségtop50-es bűnözőelfogás
Belföld

Top 50-es szökevényt fogott el a rendőrség

24.hu
2026. 07. 10. 09:31
A győrteleki férfi fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján.

A rendőrség elfogott egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a top 50-es körözési listán, írja a police.hu. A közlemény szerint a 40 éves győrteleki A. L. kábítószer-kereskedelem miatt állt bűnügyi felügyelet alatt, nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül.

Levágta magáról a nyomkövetőt

Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság országos körözést rendelt el ellene fogolyszökés miatt, és haladéktalanul megkezdték a felkutatását.

Megszervezték a rajtaütést

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói rövid időn belül azonosították azt a Budapest, VIII. kerületi lakást, ahol elrejtőzött. A mátészalkai és a célkörözési egység nyomozói megszervezték a rajtaütést, és a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály közreműködésével július 9-én délelőtt fogták el a körözött férfit.

A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki A. L.-t, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
Kvíz: újabb 10 jelenetkép, újabb 10 magyar sorozat – most hányat találsz el?
Kitiltott vizeiről egy kétezer LMBTQ-utast szállító óceánjárót Törökország és Egyiptom
Orvost keresnek, a mentős sehol
„Fontos, hogy az aktanyilvánosságból ne legyen ügynökvadászat” – interjú Bertalan Péter történésszel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik