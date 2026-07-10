„Ez inkább véleménynyilvánítás, mint reális fenyegetés” – a TASZ szakértője a fideszes influenszer meggyanúsításáról

Politikai üggyé vált és országos figyelmet keltett, amikor szerdán egy győri Fidesz-tag influenszert, Szakács Istvánt rendőrök állítottak elő, és a lakásán házkutatást tartottak. Szakács nem sokkal azelőtt egy videót tett közzé, melyben a miniszterelnökhöz intézve a következőket mondta:

Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékjeiddel azért, hogy mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben, Orbán Viktort.

Szakács a 24.hu-nak azt mondta, szerda reggel a rendőrök terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt jelentek meg nála. „Azonnal megbilincseltek, és kérdezték, van-e fegyver vagy kábítószer a lakásban. (…) Végül nem találtak és nem is foglaltak le semmit. Bevittek az NNI győri központjába gyanúsítottként, kihallgatni, jött egy kirendelt ügyvéd is. Elmondtam, hogy nem követtem el bűncselekményt: lehet, hogy influenszerként egy kicsit szélsőségesen fogalmazok, de természetesen nem akartam semmilyen börtönbe erőszakkal betörni. Annyit szerettem volna a videómmal elmondani, hogy kiállunk Orbán Viktor mellett” – fogalmazott.

A történtekről megszólalt Orbán Viktor is. A volt miniszterelnök szerint „szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt.”

Komolytalannak tűnik a fenyegetés

A 24.hu a politikai véleményeken túl a szakmai, büntetőjogi háttérre is kíváncsi volt, hogy megtudjuk, az alapján mennyire volt jogos a rendőri intézkedés.