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Belföld

Bővülhet a vagyonvisszaszerzési hivatal hatásköre egy módosító javaslat szerint

törvényalkotási bizottság
Bruzák Noémi / MTI
Rák Richárd, a bizottság Tisza párti elnöke (b1) és Melléthei-Barna Márton Tisza párti alelnök (b2) az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. július 2-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 09. 17:18
törvényalkotási bizottság
Bruzák Noémi / MTI
Rák Richárd, a bizottság Tisza párti elnöke (b1) és Melléthei-Barna Márton Tisza párti alelnök (b2) az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. július 2-án.
Módosítanák az alaptörvény tervezett változását, amely a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) feladatait érinti.

A parlament törvényalkotási bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül, és bővítik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) tervezett feladatait is  – írja az MTI.

Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek – például az energetikai hivatal – önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése.

Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását, ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető.

Bővítik az NVVH feladatait

A NVVH-ról szóló rész úgy változik, hogy a testület nemcsak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, de

a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz.

A bizottsági ülésnek az alaptörvény-módosításról szóló napirendi pontja vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak, a javaslatot vita nélkül fogadta el a testület.

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