Rendőrt gázolt el igazoltatás közben a körözött férfi, félmilliós nyomravezetői díjat tűztek ki

Félmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője annak, aki olyan információval segíti Horváth Attila elfogását, amely közvetlenül elvezet a körözött férfihoz.

A rendőrség friss közleményéből az is kiderült, hogy a 43 éves csikóstőttősi férfi a gyanú szerint július 9-én, este háromnegyed 11 körül rendőri igazoltatás közben ütött el egy rendőrt Kaposszekcsőn, a Petőfi utcában, majd elmenekült a helyszínről.

A hatóság korábban még csak arról számolt be, hogy egy fekete autó vezetője elgázolt egy gyalogost a 611-es úton, majd az adatainak hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elhajtott. Az első felhívásban nem közölték, hogy a sértett rendőr volt, és hogy a gázolás igazoltatás közben történt.

Horváth Attilát hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják, az ügyben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség folytat eljárást. A férfi felkutatása és elfogása érdekében a Dombóvári Rendőrkapitányság körözést adott ki.

A nettó 500 ezer forintos díjat annak fizetik ki, aki Horváth megtalálását közvetlenül elősegítő, az elfogását eredményező információt ad a rendőrségnek. A nyomravezető személyét bizalmasan kezelik.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud valamit Horváth Attila hollétéről, jelentkezzen bármely rendőri szervnél, hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, a névtelenséget biztosító 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámot vagy a 112-es segélyhívót.