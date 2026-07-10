Összeesett munka közben egy férfi, kollégái mentették meg az életét

Munkatársai küzdöttek egy férfi életéért – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták: múlt héten egy Komárom-Esztergom vármegyei irodaházba kérték a mentősök segítségét, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett munka közben.

A férfi kollégái azonnal a beteghez siettek, majd, miután nem tért magához, mentőt hívtak.

Egymást váltva küzdöttek

A mentésirányító segítségével a bátor bejelentők légzésvizsgálatot végeztek, életjeleket azonban már nem tapasztaltak, így a telefonos instrukciókat követve megkezdték az újraélesztést, és egymást váltva küzdöttek munkatársuk életéért.

Ezt követően rövidesen megérkeztek a mentősök a helyszínre, és átvették az ellátást, ami – a segítőkész kollégák gyors reakciójának és a mentők összehangolt csapatmunkájának hála – hamarosan sikerre vezetett.

A férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.