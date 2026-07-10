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Őrizzük együtt nemzeti kultúránk egy újabb elfeledett emlékét

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2026. 07. 10. 14:10
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2026. 07. 10. 14:10
A lajosmizsei Pusztatemplom átfogó műemléki helyreállítása lezárult, így a térség egyik legkülönlegesebb középkori romja ismét biztonságosan látogatható. A 14–15. századra datált, gótikus stílusú egyhajós templom maradványai – köztük a sokszögű szentély, a szentségtartó fülke és a boltindítások fészkei – mostantól méltó állapotban őrzik az egykori Mizse falu emlékét. A munkálatok a Market Építő Zrt. ROM Vándor örökségmentő programjának keretében valósultak meg, amely évek óta támogatja hazai Árpád-kori templomromok megóvását.

A helyreállítás a vállalat ROM Vándor társadalmi felelősségvállalási programjának 100%-os koordinálásával és finanszírozásával valósult meg. A szakemberek elsődleges célja a rom tartós megóvása volt, a műemlék szakszerű állagbiztosítása mellett. Ennek keretében megtörtént a falrepedések összevarrása, a falkoronák vízelvezetése, a kiomlások visszafalazása, a lepusztult felületek konzerválása és az eredeti vakolatfoltok restaurálása. Az épület szakrális funkcióját a kihelyezett kovácsoltvas kereszt és az egykori gerendafészkekben elhelyezett mécsestartók jelzik, míg a rom képét a környezet méltó rendezése keretezi.

A helyreállítás során a Market Csoport komplex építőipari tudását és szolgáltatási palettáját használja fel: az előzetes tudományos és szakági kutatásoktól az örökségvédelmi engedélyeztetésen át egészen a kivitelezésig minden feladatot „házon belül”, illetve szoros partneri együttműködésben végez el. Az örökségmentő program célja, hogy a megmentett, helyreállított műemlékek gazdagítsák országunk régióinak kulturális erejét, identitását, egyben színesítve túra- és zarándokútvonalaink élménytérképét.

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Őrizzük együtt nemzeti kultúránk egy újabb elfeledett emlékét
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