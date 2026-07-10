Őrizzük együtt nemzeti kultúránk egy újabb elfeledett emlékét

A helyreállítás a vállalat ROM Vándor társadalmi felelősségvállalási programjának 100%-os koordinálásával és finanszírozásával valósult meg. A szakemberek elsődleges célja a rom tartós megóvása volt, a műemlék szakszerű állagbiztosítása mellett. Ennek keretében megtörtént a falrepedések összevarrása, a falkoronák vízelvezetése, a kiomlások visszafalazása, a lepusztult felületek konzerválása és az eredeti vakolatfoltok restaurálása. Az épület szakrális funkcióját a kihelyezett kovácsoltvas kereszt és az egykori gerendafészkekben elhelyezett mécsestartók jelzik, míg a rom képét a környezet méltó rendezése keretezi.

A helyreállítás során a Market Csoport komplex építőipari tudását és szolgáltatási palettáját használja fel: az előzetes tudományos és szakági kutatásoktól az örökségvédelmi engedélyeztetésen át egészen a kivitelezésig minden feladatot „házon belül”, illetve szoros partneri együttműködésben végez el. Az örökségmentő program célja, hogy a megmentett, helyreállított műemlékek gazdagítsák országunk régióinak kulturális erejét, identitását, egyben színesítve túra- és zarándokútvonalaink élménytérképét.