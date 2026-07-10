IDEA: Nagyon optimisták lettek a magyarok a választások óta

A választások óta eltelt több mint két hónapban a Tisza Párt növelni tudta a támogatói bázisát, miközben a Fidesz–KDNP potenciális szavazóinak aránya tovább csökkent. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a társadalom többsége elégedett a Magyar-kormány eddigi teljesítményével. Ezentúl is több egyéb vizsgálati eredmény is mutatja, hogy a felnőtt népesség tagjai sokkal optimistábbak az ország helyzetével kapcsolatosan, mint ahogyan az a választások előtt tapasztalható volt – olvasható az IDEA Intézet jelentésében, amelyből az derül ki, hogy a döntő többség elégedett a Tisza-kormány eddig teljesítményével.

A júniusi adatok szerint 62 százalék volt elégedett a Tisza-kormány működésével és 32 százalék volt az elégedetlenek aránya. A Tisza-szimpatizánsok számára egyelőre nem okozott csalódást az új kormány, náluk 95 százalékos az elégedettségi mutató.

Nagyot fordult a világ abban, hogy hogyan látják az ország helyzetét a megkérdezettek: 2024-ben, az EP-választás után még a felnőtt népesség kétharmada látta úgy, hogy a dolgok rossz irányba mennek az országban, és csak a társadalom ötödének a véleménye volt ezzel kapcsolatban pozitív irányultságú. Az áprilisi választás eredményei viszont sokkal kedvezőbbé tették a társadalmi várakozásokat: már májusra 55 százalékra emelkedett az optimisták aránya, június közepén pedig már a felnőtt népesség tagjainak 63 százaléka úgy gondolta, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban. Ezzel párhuzamosan a negatív véleményt képviselők aránya a 2024-es 65 százalékról 31 százalékra mérséklődött.

A magyar gazdaság helyzetét már kevésbé látják nagyon rossznak: a választások előtt a felnőtt népesség 46 százaléka nagyon rossznak, további 16 százalék pedig rossznak értékelte azt, és mindössze 21 százalék gondolta jónak vagy nagyon jónak az állapotokat. Most már csak 27 százalék gondolja nagyon rossznak a magyar gazdaság helyzetét. Ezzel párhuzamosan azok aránya nőtt a duplájára, akik az ország gazdasági helyzetét rossznak, tehát már nem nagyon rossznak tartják (16-ról 33 százalékra). Mindezzel együtt Magyarország gazdasági állapotáról továbbra is nagyon keveseknek van jó véleménye, júniusban a felnőtt népesség mindössze 17 százalékáról volt ez elmondható.