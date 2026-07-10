Budapest legnagyobb napelemparkjával zárult a Westend zöld átalakulása

Egy 27 éves, évente mintegy 18 millió látogatót fogadó ikonikus épületegyüttes működését helyezte új alapokra a tulajdonosként és egyben üzemeltetőként a Gránit Pólus Csoport. A Westendben lezárult négyéves fejlesztési program eredményeként az komplexum karbonkibocsátása 81 százalékkal csökkent a 2019-es bázisévhez képest, a működéshez felhasznált energia 80 százaléka pedig már megújuló forrásból származik. A műszaki korszerűsítést, az adatvezérelt üzemeltetést, a megújuló energiát és a természetalapú megoldásokat összekapcsoló program azt mutatja meg, hogyan lehet egy meglévő ingatlant egyszerre fenntarthatóbbá, hatékonyabbá és értékesebbé tenni.

Az épületek nem néhány évre készülnek: egy bevásárlóközpont, irodaház vagy hotel akár több generáció városi életét is meghatározza. Ezért különösen fontos, hogyan alakíthatók át a már meglévő, nagy forgalmú épületek a klímaváltozás és a megváltozott energiaigények korában. Mivel az épületekhez köthető a globális kibocsátások közel 40 százaléka, és ennek jelentős része a mindennapi működés során keletkezik, a meglévő épületállomány korszerűsítése ma az egyik legfontosabb klímastratégiai eszköz.

A bevásárlóközpont átalakításának jelentős része a látogatók számára észrevétlenül, a háttérben zajlott. Korszerűsítették a fűtési és hűtési rendszereket, új kazánokat, lifteket és LED-világítást telepítettek, átszabályozták az épületgépészeti rendszereket, valamint mesterséges intelligenciára épülő épületfelügyeletet vezettek be. Az adatvezérelt rendszer valós időben követi többek között az épület energiaigényét és az időjárási körülményeket, majd ezek alapján optimalizálja a működést. A korszerű gépészeti és intelligens megoldások együttesen éves szinten 15-30 százalékkal mérsékelték az energiafogyasztást. A fejlesztések eredményeként a bevásárlóközpont „A+”, a hozzá kapcsolódó Crowne Plaza Budapest Hotel, valamint a Westend Irodaház „A” energetikai besorolást ért el.

6000 négyzetméteres napelempark a Westend tetején

A Westend megújulóenergia-ellátása saját termelésre és hosszú távú zöldáram-beszerzésre épül. A Gránit Pólus Csoport a hazai kereskedelmi ingatlanok között elsőként kötött közvetlen áramvásárlási szerződést egy magyarországi naperőművel, amely 2024 óta jelentős részben megújuló forrásból fedezi az épületegyüttes energiaigényét.

A négyéves fejlesztési programot a Westend bevásárlóközpont tetején kialakított, közel futballpályányi napelempark ünnepélyes átadása zárta le. A helyben termelt energia éves szinten meghaladja az 1,5 GWh-t, ami mintegy 300 magyar háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A Westend emellett külső napelemparkból is vásárol zöld villamos energiát, így a saját termeléssel együtt évente összesen 17,5 GWh megújuló energia támogatja az épületegyüttes működését.

Ennek eredményeként a Westend működéséhez felhasznált energia 80 százaléka már megújuló forrásból származik – vagyis minden 10 egység energiából 8 már zöld forrásból érkezik. Az épületegyüttes nemcsak környezettudatosabban működik, hanem fenntarthatóbb módon is megközelíthető: 8 autómegosztó hely, 42 elektromosautó-töltő, kerékpártárolók, rolleres parkolók és MOL Bubi-állomások segítik az alternatív közlekedési módokat.

A tetőkert nemcsak szerethető zöldfelület, hanem hűti is a várost

A működési modellváltás egyik leglátványosabb eleme a Westend 1,5 hektáros tetőkertjének megújítása. A nagyjából két futballpályányi közhasználatú tetőkert több száz növénynek ad otthont, területe pedig közel 1000 négyzetméternyi, magasabb biodiverzitású zöldfelülettel bővült. A kertet fokozatosan a megváltozott városi klímához alkalmazkodó, biodiverz és beporzóbarát növénytársulásokkal alakítják át.

A szivacsváros-koncepció mentén kialakított megoldások segítik a csapadékvíz helyben tartását és hasznosítását, mérséklik a vízfelhasználást, javítják a mikroklímát, és hozzájárulnak a városi hőszigethatás csökkentéséhez. A tetőkert így nemcsak a látogatói élményt javítja, hanem a VI. kerület zöldinfrastruktúrájának is fontos része: olyan közösségi tér, amely a belváros sűrűn beépített környezetében ad vissza zöldfelületet a városnak.

„A Westend átalakítása jóval több volt egyszerű műszaki korszerűsítésnél. Egy olyan működési modellt alakítottunk ki, amelyben az energetikai, digitális és természetalapú fejlesztések egymást erősítik. A program azt bizonyítja, hogy egy közel harmincéves épületet is a mai fenntarthatósági elvárásoknak megfelelően lehet működtetni, miközben az átalakítás a városi környezet számára is kézzelfogható értéket teremt.” – mondta el Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója.

Egy ilyen léptékű, közhasználatú zöldfelület nemcsak esztétikai vagy kényelmi elem: a sűrűn beépített belvárosban valódi városi infrastruktúraként működik, amely egyszerre javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és élhetőbb környezetet teremt a látogatók számára.

A zöld átállás üzleti befektetés is

A fejlesztések nemcsak az épület környezeti terhelését és üzemeltetési költségeit mérséklik, hanem az ingatlan hosszú távú értékét, ellenálló képességét és finanszírozhatóságát is növelik. A korszerűbb működés emellett a bérlői és befektetői fenntarthatósági elvárások teljesítésében is versenyelőnyt jelent.

„A fenntarthatóság számunkra nem pusztán megfelelési kérdés, hanem az üzleti stratégia része. A Westend példájára régiós mintaprojektként tekinthetünk. Azt bizonyítja, hogy a zöld átállás egy meglévő ingatlan esetében is megtérülő beruházás lehet: csökkenti a működési kockázatokat és költségeket, miközben növeli az ingatlan értékét és hosszú távú versenyképességét” – tette hozzá Gyertyánfy Miklós.

A városok épületállományának túlnyomó része már ma is áll, ezért a fenntartható jövő nem kizárólag új épületek tervezésén múlik. Legalább ilyen fontos kérdés, hogyan alakíthatók át azok az ingatlanok, amelyek nap mint nap emberek ezreit szolgálják ki. A Westend példája azt mutatja meg, hogy a meglévő épületállomány korszerűsítése nem háttértéma, hanem mérhető hatású városi klímastratégiai eszköz.